EGGENFELDEN. In der Nacht von Donnerstag (08.05.2025) auf Freitag (09.05.2025) sind bislang unbekannte Personen in eine Tankstelle eingebrochen. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Eine Mitarbeiterin wollte in den frühen Morgenstunden die Tankstelle in der Tiefstadt aufsperren, als sie diese verwüstet vorfand. In der Nacht gegen 02.00 Uhr brachen die Täter wohl ein Fenster des Gebäudes auf und gelangten so in den Büroraum. Außerdem wurde ein Tresor gewaltsam geöffnet und das darin befindliche Bargeld entwendet. Im Verkaufsraum wurden ebenfalls die Geldkassetten aufgebrochen. Nach bisherigem Kenntnisstand entwendeten die Täter neben Bargeld auch mehrere Zigarettenschachteln. Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 8000 Euro. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, oder in der Nacht von Donnerstag (08.05.2025) auf Freitag (09.05.2025) ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kripo Passau unter der 0851/9511-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Veröffentlicht: 09.05.2025, 11.35 Uhr