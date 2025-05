BAMBERG. Über die Balkontür drangen bislang unbekannte Einbrecher am Donnerstagabend in eine Wohnung in Bamberg ein. Die Kripo Bamberg ermittelt und sucht Zeugen.

Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr verließen die Bewohner des Mehrfamilienhauses in der Max-Planck-Straße ihre Hochparterre Wohnung. Als das Pärchen kurz nach Mitternacht zu seiner Wohnung zurückkehrte, stellte es fest, dass bislang unbekannte Täter durch die Terrassentür des Balkons in das Anwesen eingedrungen waren und die Wohnung nach Wertgegenständen durchwühlt hatten. Nachdem die Täter Schmuck im Wert von 200 Euro erbeutet hatten, entkamen sie unerkannt.



Zeugen, die am Donnerstagabend verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in der Max-Planck-Straße bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 in Verbindung zu setzen.