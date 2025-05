NÜRNBERG. (482) Am Donnerstagnachmittag (08.05.2025) trat ein 68-jähriger Mann mehreren Frauen in schamverletzender Weise im U-Bahnhof Maximilianstraße in Nürnberg gegenüber. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen fest.



Gegen 14:45 Uhr hielten sich mehrere Frauen im U-Bahnhof auf, als ein zunächst unbekannter Mann sie ansprach. Der Mann zeigte sich den Damen in unsittlicher Weise, woraufhin diese die Polizei verständigten.

Der Tatverdächtige flüchtete zunächst, konnte aber durch Kräfte des Unterstützungskommandos (USK) der Bayerischen Bereitschaftspolizei im Rahmen der Fahndung im U-Bahnhof festgenommen werden.

Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-West führten erste Ermittlungen vor Ort durch. Im Anschluss wurde der Tatverdächtige durch den Kriminaldauerdienst Mittelfranken erkennungsdienstlich behandelt.

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Nürnberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Der 68-Jährige muss sich nun wegen der Vornahme exhibitionistischer Handlungen in einem Strafverfahren verantworten.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher / bl