POLLING, LKR. WEILHEIM-SCHONGAU. Am Donnerstagabend, 8. Mai 2025, brach in einem Einfamilienhaus in Polling ein Feuer aus. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde hierbei eine Person verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen hohen fünfstelligen Euro-Betrag geschätzt. Die Kriminalpolizeiinspektion Weilheim übernahm die Ermittlungen in dieser Sache.

Am Donnerstag (8. Mai 2025), gegen 17.45 Uhr, ging bei der Integrierten Leitstelle Oberland die Mitteilung über einen Brand in einem Wohnhaus in der Untermühlstraße in Polling ein. Die sofort alarmierten regionalen Feuerwehren stellten nach deren Ankunft ein Feuer im Untergeschoss des Objekts fest. Durch das rasche und professionelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und abgelöscht werden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen musste eine Bewohnerin des betroffenen Einfamilienhauses leichtverletzt (Rauchgasvergiftung) zur medizinischen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf einen hohen fünfstelligen Euro-Betrag geschätzt.

Die ersten Maßnahmen vor Ort erfolgten durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion Weilheim. Noch am gleichen Abend übernahmen Beamte des Kriminaldauerdienstes der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim die weiteren Ermittlungen in dieser Sache. Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II ist nun unter anderem die Brandursache Gegenstand der kriminalpolizeilichen Untersuchungen, welche zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch andauern.