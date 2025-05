KIRCHDORF AM INN, LKR. ROTTAL-INN. Am Donnerstag (08.05.2025) wurde die Polizei über einen brennenden Strommasten informiert. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat zwischenzeitlich die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise.

Gegen 08.00 Uhr wurde die Polizei über einen brennenden Strommasten in Seibersdorf unmittelbar am Innufer informiert. Beim Eintreffen der Polizeibeamten brannte bereits ein Teil des hölzernen Strommasten. Mit einem Feuerlöscher löschten die Beamten den Brand und konnten so eine Ausbreitung verhindern. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen übernommen. Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde.

Zeugenaufruf

Die Polizei bittet Personen, die in der Zeit zwischen 05.30 Uhr bis etwa 08.00 Uhr sachdienliche Hinweise geben können oder ungewöhnliche Beobachtungen im Bereich Seibersdorf, Berghamer Straße, Höhe Flusskilometer 65, gemacht haben, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Passau unter der 0851/9511-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Veröffentlicht: 08.05.2025, 16.10 Uhr