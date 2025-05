Hof. Gleich zwei Mal schafften es Betrüger am Mittwoch durch eine Täuschung Goldbarren sowie Schmuck im mittleren fünfstelligen Bereich zu ergaunern. Die Kriminalpolizei in Hof ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Die Masche war in beiden Fällen gleich. Die Frauen im Alter von 81 und 89 Jahren bekamen jeweils einen Anruf von einer angeblichen Polizeibeamtin. Ihre Kinder hätten einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Nun würde eine Kaution fällig, die die Mutter bezahlen soll.

So eingeschüchtert übergaben die Damen Goldbarren und Schmuck in einem mittleren fünfstelligen Gesamtwert.

In einem Fall wurden Goldbarren und Schmuck gegen 12.30 Uhr in Hof im Quetschenweg übergeben. Hier wird die Geldabholerin wie folgt beschrieben.

weiblich

zirka 160 cm groß

zirka 50 Jahre alt

sprach gebrochen Deutsch

trug einen grauen Hut

In dem anderen Fall fand die Übergabe des Goldschmucks im Zeitraum von 12.15 Uhr bis 14.15 Uhr in der Thomasstraße statt. Der Abholer wird in diesem Fall wie folgt beschrieben.

männlich

zirka 170 cm groß

kräftige Figur

gelbliche Hautfarbe

keine Brille, kein Bart

bekleidet mit brauner Mütze, brauner Jacke, brauner Cordhose und braunen Schuhen

Die Kriminalpolizei in Hof hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat am Mittwoch in der Thomasstraße oder im Quetschenweg verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt oder gar eine Übergabe der Wertsachen beobachtet? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Hof unter der Tel.-Nr. 09281/7040.