EBERSDORF B.COBURG, LKR. COBURG. Am späten Dienstagabend soll ein 28-Jähriger einem 26-Jährigen gewaltsam sein Mobiltelefon gestohlen haben. Die Kriminalpolizei Coburg übernahm die Ermittlungen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg sitzt der Tatverdächtige seit Donnerstag in Untersuchungshaft.

Der 26-Jährige hielt sich gegen 23.30 Uhr bei seinem 28-jährigen Bekannten in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Ebersdorf bei Coburg auf. Dort soll der 28-Jährige den Jüngeren zunächst geschlagen haben und anschließend unter Vorhalt eines Messers sein Mobiltelefon und seine Geldbörse im Gesamtwert von etwa 200 Euro an sich genommen haben. Der 26-Jährige erlitt leichte Verletzungen und flüchtete sich zu einem Nachbarn, der die Polizei verständigte. Beamte der Coburger Polizei nahmen den Tatverdächtigen daraufhin vorläufig fest und stellten das Mobiltelefon und den Geldbeutel sicher. Im weiteren Verlauf übernahm die Kriminalpolizei Coburg die Ermittlungen.

Am Donnerstagvormittag erließ ein Ermittlungsrichter am Amtsgericht Coburg auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des schweren Raubes gegen den 28-Jährigen. Dieser sitzt seitdem in einer Justizvollzugsanstalt ein.