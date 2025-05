TEISENDORF, LKR. BERCHTESGADENER LAND. Am Donnerstagmorgen, 8. Mai 2025, kam es auf der BAB A8 bei Teisendorf zu einem schweren Verkehrsunfall. Bei dem Zusammenstoß zwischen einem Lkw und einem Pkw erlag ein 70-Jähriger noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Zwei weitere Personen wurden durch den Unfall leicht verletzt. Die Verkehrspolizeiinspektion Traunstein übernahm die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang.

Am 08. Mai 2025, gegen 09.40 Uhr, kam es auf der BAB 8, im Gemeindebereich Teisendorf, zwischen den Anschlussstellen Neukirchen und Anger zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein 45-jähriger Ghanaer befuhr mit seinem litauischen Sattelzug die Richtungsfahrbahn Salzburg. Der Sattelzug kam aus bislang noch nicht geklärten Gründen ins Schleudern und durchbrach schließlich die Mittelleitplanke. Auf der Richtungsfahrbahn München kollidierte er mit einem dort auf dem linken Fahrsteifen fahrenden Pkw.

Der 70-jährige deutsche Fahrzeugführer des Pkws verstarb an der Unfallstelle aufgrund des Unfalls. Seine Beifahrerin wurde leicht verletzt. Der Fahrzeugführer des Sattelzugs blieb unverletzt. Sein Beifahrer wurde leicht verletzt.

An den beiden Fahrzeugen sowie an den Einrichtungen der Autobahn entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 100.000 Euro. Andere Verkehrsteilnehmer waren in dem Unfall nicht involviert.

Die A8 musste in beiden Richtungen gesperrt werden. Durch die Autobahnmeisterei Siegsdorf wurden Ableitungen für beide Fahrtrichtungen eingerichtet (FR München AS Piding, FR Salzburg AS Siegsdorf Ost). Die Vollsperre muss noch für mehrere Stunden für die Bergung der Fahrzeuge aufrechterhalten werden. Die Fahrzeuge welche sich zwischen der Unfallstelle und den Ableitungen befanden, wurden in Fahrtrichtung München bereits durchgelassen. Für die Fahrtrichtung Salzburg findet zum gegenwärtigen Zeitpunkt die gleiche Vorgehensweise Anwendung. Anschließend wird die Fahrbahn zur Bergung wieder voll gesperrt.

An der Unfallörtlichkeit waren die Feuerwehren Vogling, Teisendorf, Anger, Piding und Neukirchen, sowie die Autobahnmeisterei Siegsdorf mit eingebunden.

Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein übernahm die Verkehrspolizeiinspektion Traunstein die Ermittlungen in dieser Sache.