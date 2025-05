0854 – Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Wemding – Am gestrigen Mittwoch (07.05.2025) kam es zum Brand eines Autos in einem Waldstück bei Wemding.

Gegen 16.00 Uhr stellte ein Mann sein Auto in dem Waldstück ab. Als er nach rund 10 Minuten zurückkehrte stand dieses in Brand. Es entstand ein Sachschaden von rund 25.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache. Eine vorsätzliche Brandstiftung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 09071/56-0 zu melden.

0855 – Brand eines Stadels

Kleinaitingen – Am gestrigen Mittwoch (07.05.2025), gegen 16.00 Uhr, kam es zum Brand eines Stadels in der Lechfeldstraße. Die Feuerwehr versuchte den Brand zu löschen, konnte jedoch lediglich das kontrollierte Abbrennen gewährleisten. Verletzt wurde niemand. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 50.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wird von fahrlässiger Brandstiftung ausgegangen.

0856 – Polizei stoppt Autofahrer unter Drogeneinfluss

Autobahn A8 / AS Dasing – Am Mittwoch (07.05.2025) war ein 55-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss auf der A8 unterwegs.

Gegen 20.15 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Eine Drogenschnelltest verlief positiv auf Cannabis. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt des Mannes und stellten den Autoschlüssel sicher. Anschließend veranlassten sie eine Blutentnahme bei dem 55-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 55-Jährigen.

0857 – Autofahrerin bei Frontalzusammenstoß schwer verletzt (bereits lokal berichtet)

Biberbach – Gestern (07.05.2025) ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall. Zwei Personen wurden dabei schwer verletzt.

Eine 20-Jährige fuhr gegen 22.20 Uhr auf der Staatsstraße 2033 von Wertingen in Richtung Biberbach. Vor der Einmündung in die Ortschaft geriet sie in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es mit dem Pkw eines 43-jährigen Mannes zu einem Frontalzusammenstoß. Die 20-Jährige wurde mit schwersten Verletzungen ins UKA gebracht, der 43-Jährige kam schwer verletzt in ein anderes Krankenhaus. Zur genauen Klärung des Unfallgeschehens ordnete die Staatsanwaltschaft Augsburg ein Gutachten an. Der Gesamtschaden bewegt sich im hohen fünfstelligen Bereich. Die Staatsstraße war für mehr als vier Stunden komplett gesperrt.