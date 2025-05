REGENSBURG. Ein über 80-jähriger Radfahrer wurde bei einer Kollision mit einem Linienbus schwer verletzt. Die Regensburger Polizei bittet, den Bereich wegen Verkehrsstauungen weiträumig zu umfahren.

Am Donnerstagvormittag, gegen 9:30 Uhr, kam es an der DEZ-Kreuzung in der Frankenstraße in Fahrtrichtung Donau-Einkaufszentrum zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Fahrradfahrer.

Ein über 80-jähriger Mann war mit seinem Fahrrad unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache mit dem Bus kollidierte. Der Senior erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen und wurde nach notärztlicher Erstversorgung umgehend in ein Regensburger Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Die Unfallaufnahme sowie Sicherungsmaßnahmen führen aktuell zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im gesamten Bereich rund um das DEZ. Es kommt zu Stauungen, insbesondere auf der Frankenstraße und den Zufahrten zum Einkaufszentrum.