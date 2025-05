NÜRNBERG. (481) Wie mit Meldung 89 berichtet, wurde in der Nacht vom 24.01.2025 auf den 25.01.2025 in einen Bürokomplex in Nürnberg-Mögeldorf eingebrochen. Die Kriminalpolizei konnte nun einen dringend Tatverdächtigen ermitteln.



Der Tatverdächtige drang gewaltsam in das Bürogebäude ein und entwendete Gegenstände im Wert von mehreren tausend Euro.

Der Kriminaldauerdienst führte damals eine Spurensicherung am Tatort durch. Über einen DNA-Treffer konnten die Beamten nun einen dringend Tatverdächtigen ermitteln. Es handelt sich um einen 38-jährigen Mann. Dieser befindet sich derzeit bereits wegen eines anderen Delikts in Haft.

Erstellt durch: Janine Mendel / mc