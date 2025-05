STRAUBING. Am 06.05.2025 griff ein 60-Jähriger seinen Nachbarn, der im gleichen Haus wohnt, nach einem Streit mit einem Messer an und verletzte ihn dadurch schwer. Nach richterlicher Vorführung befindet er sich in Haft.

Die beiden Männer gerieten bereits nachmittags in Streit. Nachdem der 44-jährige Geschädigte kurz vor 17.00 Uhr vom Duschen im gemeinschaftlichen Bad zurückkam, wartete der 60-Jährige auf ihn und ging mit einem Messer auf ihn los. Dabei verletzte er ihn schwer am Hals. Der 44-Jährige konnte sich zu Anwohnern eines benachbarten Hauses retten, die ihn erstversorgten und die Polizei informierten.

Der Verletzte wurde umgehend in eine umliegendes Krankenhaus verbracht. Der erheblich alkoholisierte 60-Jährige konnte vor Ort durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Straubing vorläufig festgenommen werden.

Die Ermittlungen wurden von der Staatsanwaltschaft Regensburg – Zweigstelle Straubing und der Kriminalpolizeiinspektion Straubing übernommen. Der von der Staatsanwaltschaft beantragte Haftbefehl wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung wurde gestern (07.05.2025) nach Vorführung am Amtsgericht Regensburg erlassen und der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 08.05.2025, 11.0 Uhr