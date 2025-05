FÜRTH. (479) Nach 43 Jahren im Dienst der Bayerischen Polizei verabschiedete Polizeipräsident Adolf Blöchl am Dienstag (29.04.2025) den Leiter der Verkehrspolizeiinspektion Fürth, Ersten Polizeihauptkommissar Peter Thomanek, in den Ruhestand. Die Leitung der Dienststelle wird ab 01.06.2025 der Erste Polizeihauptkommissar Christian Schuhmann übernehmen.



Zahlreiche Gäste aus unterschiedlichen Bereichen wohnten dem Festakt im Ludwig-Erhard-Zentrum zur Verabschiedung von Peter Thomanek bei. Neben Vertretern von Kirche, Justiz und der „Blaulichtfamilie“, nahmen auch der Leiter des Referats III der Stadt Fürth, Herr Mathias Kreitinger sowie der stellvertretende Landrat Herr Forman an der Veranstaltung teil, deren musikalische Umrahmung durch das Hornquartett des Polizeiorchesters Bayern erfolgte.

Peter Thomanek, geboren im Jahr 1963 in Eichstätt, verbrachte einen großen Teil seiner Kindheit und Jugend in Ansbach, wo er auch die Wirtschaftsschule erfolgreich absolvierte. Im März 1982 begann die Polizeikarriere von Peter Thomanek mit der Einstellung zum mittleren Polizeivollzugsdienst bei der Bayerischen Bereitschaftspolizei in Würzburg. Somit trat Peter Thomanek in die Fußstapfen seines Vaters, welcher von 1980 bis 1996 die Polizeiinspektion Bad Windsheim leitete. Nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung folgte eine sehr erfolgreiche Karriere im Verband der Bayerischen Bereitschaftspolizei. So gehörte er gut 25 Jahre dem Unterstützungskommando (USK) der Bayerischen Bereitschaftspolizei an, welches im Jahr 1987 gegründet wurde. Peter Thomanek formte und begleitete die Entwicklung dieser Spezialeinheit praktisch von Beginn an und war unter anderem als Ausbilder, Gruppenführer und Sachbearbeiter im Anzeigenbüro eingesetzt.

Aufgrund seiner überdurchschnittlichen Leistungen qualifizierte sich Peter Thomanek für den Aufstieg in die 3. Qualifikationsebene (ehem. gehobener Dienst) und besuchte ab 1997 die Beamtenfachhochschule der Bayerischen Polizei in Sulzbach-Rosenberg. Das Studium schloss er 1999 mit einer hervorragenden Leistung in der Spitzengruppe der Absolventen ab und kehrte als Polizeikommissar zum Unterstützungskommando der Bayerischen Bereitschaftspolizei in Nürnberg zurück. Dort war er zunächst als Gruppenführer, stellvertretender Zugführer und von 2001 bis 2011 als Sachbearbeiter Strafverfolgung eingesetzt. Während der langjährigen Zugehörigkeit beim Unterstützungskommando absolvierte Peter Thomanek eine immense Anzahl von – mitunter auch äußerst gewalttätigen – Einsatzlagen im gesamten Bundesgebiet. Hier war er unter anderem im Rahmen der WAA-Wackersdorf Demonstrationen, der Hafenstraße in Hamburg, des G7-Gipfels in Heiligendamm, Stuttgart 21 sowie einer Vielzahl von Castor-Transporten in Gorleben im Einsatz.

Von 2011 bis 2019 wechselte er in den Stabsbereich der Bereitschaftspolizeiabteilung Nürnberg und war als stellvertretender Sachgebietsleiter für mehrere Einsatzhundertschaften zuständig. Im Jahr 2019 übernahm Peter Thomanek dann die Leitung der Verkehrspolizeiinspektion Fürth, welcher er nun sechs Jahre vorstand.

Polizeipräsident Adolf Blöchl zeigte größten Respekt für den mutigen Schritt, nach 37 Jahren im Dienst der Bayerischen Bereitschaftspolizei die Leitung einer Verkehrspolizeiinspektion zu übernehmen. So gelang es Peter Thomanek nach Wahrnehmung des Polizeipräsidenten, sich innerhalb kürzester Zeit akribisch in das neue Themengebiet einzuarbeiten und die Dienststelle maßgeblich zu prägen sowie engagiert zu vertreten. Herr Blöchl beschrieb Peter Thomanek als eine außerordentlich geradlinige und durchsetzungsstarke Persönlichkeit, welche großes Ansehen und Vertrauen innerhalb des Polizeipräsidiums aber auch bei den Sicherheits- und Netzwerkpartnern genoss.

Auch Herr Kreitinger dankte Peter Thomanek im Namen der Stadt Fürth für die langjährige, enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit. „Herr Thomanek leistete einen maßgeblichen Beitrag zur Sicherheit und Ordnung in der Stadt und dem Landkreis Fürth“ bestätigte Herr Kreitinger und wünschte für den kommenden Ruhestand nur das Beste.

Peter Thomanek selbst fragte sich, wo denn eigentlich die Zeit geblieben sei. Er skizzierte nochmals eindrucksvoll den dienstlichen Werdegang und erklärte, wie sehr ihn die Zeit beim Unterstützungskommando prägte. Auch für ihn war der Wechsel zur Verkehrspolizeiinspektion eine „Hausnummer“, so dass er sich dienstlich komplett neu erfinden musste. Er bedankte sich bei allen Mitarbeitern für die geleistete Arbeit und das entgegengebrachte Vertrauen. Er war sichtlich beeindruckt von der Zeit in der Dienststelle, der Motivation der Mitarbeiter und der Fähigkeit auch in belastenden Momenten professionell zu agieren. Peter Thomanek bedankte sich auch bei den Partnern der Stadt Fürth, des Landratsamtes, der Justiz sowie der „Blaulichtfamilie“ für die tolle Zusammenarbeit. Seinem Nachfolger, Herrn Christian Schuhmann, wünschte er ein „glückliches Händchen“ und zeigte sich sicher, dass er den „VPI-Dampfer auf Kurs halten wird“. Nun freue er sich auf den Ruhestand, denn als frisch gebackener Großvater werde er natürlich dringend gebraucht.

Polizeipräsident Adolf Blöchl begrüßte zudem den neuen Leiter der Verkehrspolizeiinspektion Fürth, den Ersten Polizeihauptkommissar Christian Schuhmann, welcher die Amtsgeschäfte ab den 01.06.2025 führen wird. Mit Herrn Christian Schuhmann wisse er die VPI Fürth in guten Händen. Der 48-jährige Christian Schuhmann weise eine tadellose dienstliche Vita auf. So zeigte er bereits seine Führungsqualitäten als Dienstgruppenleiter bei der PI 11 München (Altstadt), als Leiter der Reitergruppe Mittelfranken, als kommissarischer Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Herzogenaurach sowie zuletzt als stellvertretender Dienststellenleiter der Verkehrspolizeiinspektion Erlangen. Zudem war Schuhmann gut vier Jahre im Koordinierungsstab des Innenministeriums zur Bewältigung der Flüchtlingsströme und zuvor ein Jahr im Planungsstab des G7-Gipfels in Elmau eingesetzt. So wünschte Adolf Blöchl viel Erfolg und Freude sowie das Glück des Tüchtigen bei allen Einsatzlagen.

Christian Schuhmann bedankte sich für das entgegengebrachte Vertrauen und erklärte, dass er sich sehr auf die neue Aufgabe freue. So wisse er den ersten großen Einsatz, die Begleitung und Sicherung des anstehenden Metropolmarathons, bereits durch ein funktionierendes Team bestens geplant.



