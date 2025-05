AITRANG. Am Mittwochnachmittag, um ca. 18:00 Uhr, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der OAL 5 bei Aitrang. Hierbei wollte ein 45-jähriger Fahrzeugführer die OAL 5 von der Elbseestraße aus überqueren und missachtete dabei die Vorfahrt eines von rechts kommenden Fahrzeuges. Dieses war mit drei Insassen besetzt. Im Kreuzungsbereich prallten die beiden Fahrzeuge aufeinander. Die OAL 5 musste zeitweise komplett gesperrt werden. Bei dem Zusammenstoß wurden zwei Personen leicht und zwei weitere schwer verletzt. Die Beteiligten mussten teilweise mit dem Hubschrauber in umliegende Krankenhäuser verteilt werden. Der Rettungsdienst war mit 15 Einsatzkräften vor Ort. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden und sie mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 40.000,- Euro geschätzt. Die genaueren Umstände des Unfalls sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen. (PI Marktoberdorf)

