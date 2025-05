WEIDEN I.D.OPF. Am Abend des 29. April soll vor der Weidener Thermenwelt eine Minderjährige sexuell angegangen worden sein. Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Zunächst an einer Ampel in der Neustädter Straße trafen eine 15-Jährige auf ihrem Roller und ein Unbekannter in seinem silbernen Kombi am Abend des 29. April aufeinander. Der Pkw-Fahrer bat um Hilfe für sein Navigationsgerät, sodass sich die beiden vor der Weidener Thermenwelt trafen und ins Gespräch kamen. Im Laufe der Unterhaltung küsste und berührte der Mann unvermittelt die junge Frau, welche im Nachgang Anzeige erstattete.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

45 bis 55 Jahre alt

schlanke Erscheinung mit Bauchansatz

dunkle Hautfarbe

womöglich leichter Bartwuchs an den Mundwinkeln

mit 160cm auffällig klein

Arbeitshose und Kapuzenpullover

deutsche Sprache mit deutlichem Akzent

Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. bittet um Hinweise zu der Person oder dem Tatgeschehen und nimmt Hinweise gerne unter 0961/401-2222 entgegen.