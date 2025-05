ERLANGEN. (477) Seit dem vergangenen Freitag (02.05.2025) wird der 64-jährige Jürgen M. aus Erlangen vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes.

Gegenüber Personen aus seinem sozialen Umfeld gab Jürgen M. an, am vergangenen Wochenende (02.-04.05.2025) das Walberlafest im Landkreis Forchheim besuchen zu wollen. Seit dem 02.05.2025 besteht zu dem 64-Jährigen kein Kontakt mehr. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste in hilfloser Lage befindet.

Jürgen M. wird wie folgt beschrieben:

Ca. 175 cm groß, schlanke Figur, brustlange Haare (Zopf). Aktuelle Bekleidung nicht bekannt.

Im Rahmen der bisherigen Fahndungsmaßnahmen konnte Jürgen M. nicht angetroffen werden. Deshalb bittet die Polizei Erlangen bei der Suche nach Jürgen M. um Hinweise aus der Bevölkerung. Mitteilungen zum Aufenthaltsort des Vermissten nehmen die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt unter der Rufnummer 09131 760-0, der Polizeinotruf 110 oder jede anderen Polizeidienststelle entgegen.



Erstellt durch: Michael Konrad