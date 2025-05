FORCHHEIM. Ein Senior aus Forchheim übergab am Dienstagnachmittag Edelmetall und Bargeld in fünfstelligem Wert an Trickbetrüger. Die Kriminalpolizei in Bamberg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Mit der bekannten Masche des „Falschen Polizeibeamten“ täuschten am Dienstagnachmittag Betrüger einen Mann aus Forchheim. Dem Opfer wurde erklärt, dass ein Angehöriger einen schweren Unfall verursacht hätte und nun eine Kaution fällig wäre. Der Mann ging dem Anrufer auf den Leim und übergab am Dienstagnachmittag Edelmetall und Bargeld im mittleren fünfstelligen Wert an einen männlichen Abholer.

Personenbeschreibung des Abholers:

männlich, schlank, etwa 180 cm groß, helle Hautfarbe

trug eine Brille mit gewöhnlichem Drahtgestell

bekleidet mit einer hellbraunen Jacke und hellbraunen Hose

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise:

Wer hat am Dienstagnachmittag zwischen 13.30 Uhr und 15.30 Uhr verdächtige Personen/Fahrzeuge in Forchheim im Bereich der Bayreuther Straße zwischen Braunauer Straße und Ziegeleistraße sowie weiteren Seitenstraßen bemerkt?

Wer hat möglicherweise die Übergabe der Beute beobachtet?

Wer kann Angaben zu dem unbekannten Abholer machen?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491, bei der Kripo in Bamberg zu melden.

Leider sind Betrüger immer wieder mit verschiedenen Varianten des Trickbetrugs am Telefon erfolgreich. Die Polizei gibt folgende Verhaltenstipps: