0840 - Kriminalpolizei ermittelt nach Schussabgabe

Oberhausen - Am Freitag (02.05.2025) kam es gegen 22.00 Uhr zu einer Schussabgabe in der Donauwörther Straße, verletzt wurde dabei niemand.

Gegen 22.00 Uhr gaben offenbar zwei maskierte Täter mehrere Schüsse aus scheinbar größerer Distanz auf ein Lokal in der Donauwörther Straße ab. Anschließend flüchteten die Täter. Zur Tatzeit befanden sich im Lokal und im dortigen Außenbereich mehrere Personen. Das Lokal war dabei nur mäßig besucht. Mindestens ein Projektil gelangte in das Innere der Bar, mehrere Schüsse trafen die Außenfassade. Die anwesenden Personen blieben unverletzt. Am Gebäude entstand Sachschaden.

Die Polizei fahndete umgehend mit zahlreichen Streifen nach möglichen Beteiligten. Die Kriminalpolizei Augsburg hat bereits in der Nacht die Ermittlungen zur Tat aufgenommen und umgehend eine 19-köpfige Ermittlungsgruppe gebildet. Auch Spezialisten des Bayerischen Landeskriminalamts waren am Tatort eingesetzt.

Derzeit besteht der Verdacht eines versuchten Tötungsdelikts. Die Polizei ermittelt nun zu den Beteiligten und zu den Hintergründen der Tat. Aktuell sind den Ermittlern Streitigkeiten und körperliche Auseinandersetzungen zwischen mehreren Personen bereits im Vorfeld der Tat bekannt. Ob hier ein Tatzusammenhang besteht, ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen.

Alle näheren Hintergründe sind Teil der aktuell laufenden Ermittlungen.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Augsburg, unter der Tel. 0821/323-3821 zu melden. Möglicherweise flüchteten die Täter über die Pfarrhausstraße Richtung Westen.

0841 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Oberhausen – Im Zeitraum von Montag (05.05.2025), 19.00 Uhr, bis Dienstag (06.05.2025), 06.00 Uhr, kam es zu einer Unfallflucht in der Zollernstraße.

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte einen weißen Audi. Anschließend entfernte sich die bislang unbekannte Person offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

0842 – Polizei ermittelt nach Diebstahl

Haunstetten – Im Zeitraum von Montag (05.05.2025), 17.00 Uhr, bis Dienstag (06.05.2025), 07.45 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter mehrere Arbeitsmaschinen von einer Baustelle in der Senefelderstraße.

Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

0843 – Polizei ermittelt nach Widerstand

Oberhausen – Am Dienstag (06.05.2025) leistete ein 22-Jähriger Widerstand gegen Polizeibeamte am Helmut-Haller-Platz.

Gegen 21.15 Uhr kam es zunächst zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 22-Jährigen und einer 47-Jährigen, die sich beide offenbar regelmäßig dort aufhalten. Hierbei wurde die 47-Jährige leicht verletzt.

Als die Beamten den 22-Jährigen stoppten, leistete dieser Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Verletzt wurde dabei niemand. Die Beamten nahmen den 22-Jährigen daraufhin in Gewahrsam und er verbrachte die nächsten Stunden im Polizeiarrest.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 22-Jährigen.

0844 – Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss

Oberhausen – Am Dienstag (06.05.2025) war ein 16-jähriger E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss in der Dieselstraße unterwegs.

Gegen 20.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 16-Jährigen. Hierbei verlief ein Drogenschnelltest positiv auf Cannabis. Die Polizei unterband daraufhin die Weiterfahrt und informierte die Erziehungsberechtigen. Außerdem veranlassten sie eine Blutentnahme bei dem 16-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 16-Jährigen.

0845 – Polizei bittet um Zeugenhinweise

Innenstadt – Am Dienstag (06.05.2025) fand ein Rettungswagen einen 59-Jährigen im „Lauterlech“, der offenbar gestürzt war.

Gegen 11.45 Uhr lag der Mann nicht ansprechbar auf dem Gehsteig. Die Mitarbeiter des Rettungsdienstes leiteten umgehend Reanimationsmaßnahmen bei dem 59-Jährigen ein und brachten ihn ins Krankenhaus.

Der Mann stürzte aus bislang unbekannten Gründen. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist eine medizinische Ursache denkbar.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu dem Vorfall unter der Telefonnummer 0821/323-2110.