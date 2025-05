SÜDLICHES OBERBAYERN. Dem Phänomen Trickbetrug wird der „Kampf“ angesagt.

Im April 2025 trafen sich die Ansprechpartner der Landratsämter, der Stadt Rosenheim und Stadt Mühldorf erneut zu einem gemeinsamen Austausch.

Hauptaufgabe hierbei stand die intensive Aufklärung und Sensibilisierung der Bürgerinnen und Bürger zum Thema Trickbetrug. Hierunter fallen vor allem der Enkeltrick („Hallo Oma, ich bin´s…), Schockanrufe (weinende und schreiende Personen im Hintergrund - ein Unfall mit Todesfolge ist passiert…) und falsche Polizeibeamte oder Amtsträger (…hier spricht xxx - ein Einbruch fand in Ihrer Nachbarschaft statt). Ziel der Anrufer/Täter ist immer, dass die Opfer hohe Geldsummen und Wertsachen an eine fremde Person übergeben sollen. Die Betrüger agieren von zahlreichen Callcentern aus dem Ausland. Sie sind verbal geschult und scheuen vor Drohungen und Dramatik am Telefon nicht zurück.

Die Teilnehmer wurden vom Kriminaloberrat Anton Huber, stellv. Sachgebietsleiter und der Organisatorin Kriminalhauptkommissarin Alexandra Helmstreit des Sachgebietes E3 herzlich begrüßt. Im Fokus stand zudem der Kontakt zu den Kriminalpolizeilichen Fachberater (KPFB) und der Sicherheitsberater für Senioren (SfS) des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd. Letztere sind speziell ausgewählte, ehemalige Polizeibeamte, welche im Präsidiumsbereich ehrenamtlich zu Themen wie:

Einbruchschutz

Trickdiebstahl / Trickbetrug

unseriöse Gewinnversprechen und Kaffeefahrten

kostenlos und kompetent Aufklärung betreiben. Des Weiteren wurden die entwickelten Handreichungen zum Callcenterbetrug des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd vorgestellt. Diese werden den Landratsämter und der Stadt Rosenheim für deren Infoscreen im Wartebereich zur Verfügung gestellt.

Als neues Medium zur Aufklärung wurde das vom Polizeipräsidium Niederbayern entwickelte Präventionskabarett „Ned mit mir!“ mit dem bekannten Kabarettisten Tom Bauer unter aktiver Beteiligung der KPFBin Elisabeth Fritzsch der Kriminalpolizeistation Miesbach, beworben. Themen des Bühnenprogramms sind die unterschiedlichen Arten von Trickbetrug, welche in humorvoller und einprägender Weise den Besuchern nahegebracht werden. Im Anschluss der Aufführungen können sich die Besucher an den Informationsständen der KPFB zusätzlich beraten und sensibilisieren lassen.

Nähere Informationen und Anfragen zu Aufführungen in Ihrer Stadt oder Gemeinde können direkt an Herrn Bauer (Link) gestellt werden.

Zum Abschluss referierte Erster Kriminalhauptkommissar Manuel Dresely vom K11 der Kriminalpolizei Rosenheim zum Thema „Gefahren im Netz für Senioren“. Dieser stieß zusätzlich auf reges Interesse bezüglich Präventionsarbeit zum Thema Internetkriminalität.

Geschädigt sind nicht nur die Opfer, sondern auch die Erben!

Aus diesem Grund bitten wir Sie eindringlich, dass Sie sich mit der Thematik „Trickbetrug“ immer wieder auseinandersetzen: