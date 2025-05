SCHWABACH. (476) In einem unbewohnten Anwesen in Schwabach brach aus bislang ungeklärter Ursache am Dienstagabend (06.05.2025) ein Brand aus. Während die Feuerwehr mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort ist, hat die Kriminalpolizei die ersten Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.



Gegen 21:05 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle (ILS) Feuer in einem derzeit unbewohnten Mehrfamilienhaus in der Nürnberger Straße mitgeteilt. Als alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Schwabach sowie der Verkehrspolizei Feucht vor Ort eintrafen, stand der Dachstuhl des Anwesens bereits im Vollbrand.

Die Feuerwehr Schwabach sowie die Stadtteilfeuerwehren Limbach und Unterreichenbach rückten mit rund 20 Fahrzeugen und zahlreichen Einsatzkräften an, um das Feuer zu bekämpfen. Unterdessen sperrte die Polizei die umliegenden Straßen ab und evakuierte vorsorglich die Bewohner des Nachbarhauses. Diese werden aktuell durch den Rettungsdienst und das Technische Hilfswerk betreut.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken hat die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen am Brandort aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen zur Feststellung der Brandursache wird im Fortgang das zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei übernehmen. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zur Stunde (23:05 Uhr) dauern die Maßnahmen der Feuerwehr noch immer an. In diesem Zusammenhang sind die umliegenden Straßen weiterhin gesperrt.



