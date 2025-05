NEUSTADT B.COBURG, LKR. COBURG. Am frühen Montagmorgen stahlen Unbekannte einen Ford vom Gelände einer Autowerkstatt in Neustadt bei Coburg. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 4.20 Uhr betraten die Täter das Gelände der Werkstatt in der Hutstraße. Sie verschafften sich Zugang zum Ford Kuga im Wert von rund 10.000 Euro und fuhren in unbekannte Richtung davon. Einige Stunden später, gegen 9 Uhr, entdeckte ein Zeuge das gesuchte Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Freizeitparks in der Straße „Am Moos“.

Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 zu melden.