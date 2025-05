0839 – Polizei ermittelt nach Diebstahl von Firmengelände

Bachhagel – In der Nacht auf den vergangenen Samstag (03.05.2025) entwendeten drei bislang unbekannte Täter zwischen 03.00 Uhr und 03.15 Uhr Messingabfälle von einem Firmengelände in der Schüztenstraße. Die Unbekannten flüchteten in einem Auto. Es entstand ein Beuteschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem unbekannten Auto geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Dillingen unter der Telefonnummer 09071/56-0 zu melden.