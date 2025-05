WEIDEN I.D.OPF. Bei einer Zugkontrolle in Weiden i.d.OPf. versuchte ein 41-jähriger Mann unbemerkt ein Drogenbehältnis zu entsorgen – ein Passant bemerkte den Vorfall. Die Schleierfahnder der GPG Waldsassen stellten Heroin sicher, der Tatverdächtige sitzt nun in Untersuchungshaft.

Im Rahmen einer routinemäßigen polizeilichen Kontrolle durch Beamte der Schleierfahndnung der GPG Waldsassen in einem Zug auf der Strecke zwischen Marktredwitz und Weiden i.d.OPf. wurde am Samstag, den 04.05.2025, gegen 11:40 Uhr ein 41-jähriger Mann von den Einsatzkräften zur genaueren Überprüfung am Bahnhof Weiden i.d.OPf. aus dem Zug gebeten.

Beim Aussteigen aus dem Zug ließ der Mann am Bahnsteig ein kleines Tütchen zunächst unbemerkt fallen. Dieses Verhalten blieb jedoch nicht unbeobachtet – ein aufmerksamer Passant bemerkte den Vorfall und informierte die Beamten. Die eingesetzten Kräfte der GPG Waldsassen stellten das Behältnis sicher. Ein durchgeführter Drogentest ergab ein positives Ergebnis auf Opiate. In dem sichergestellten Tütchen befanden sich eine Vielzahl von sogenannten Heroinplomben mit einem Gesamtgewicht im niedrigen zweistelligen Grammbereich.

Der 41-jährige Iraner wurde vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen übernahm das für die Rauschgiftbekämpfung zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. Der Mann steht nach dem Betäubungsmittelgesetz im Verdacht unerlaubt Handel mit Heroin zu betreiben. Er wurde am heutigen Montag einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Weiden vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl, woraufhin der 41-jährige Iraner in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.