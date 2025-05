DEGGENDORF. Am 05.05.2025 übergab die Ehefrau eines 78-Jährigen nach betrügerischem Schockanruf Bargeld an einen bislang unbekannten Abholer. Die Kripo ermittelt.

Der Senior erhielt den Anruf am frühen Nachmittag. Ein Unbekannter gab sich als Arzt eines nahegelegenen Krankenhauses aus. Er gab an, dass der Enkel des Mannes im Endstadium an Krebs erkrankt sei und nun dringend ein Medikament für 20.000 Euro benötigen würde. Während der 78-Jährige ins Krankenhaus gelotst wurde, um dort eine angebliche Bürgschaft zu unterschreiben, holte ein bislang unbekannter Mann gegen 14 Uhr Bargeld bei der Ehefrau im südöstlichen Stadtgebiet ab. Erst danach meldeten sich die Großeltern bei ihrem Enkel unter der bekannten Nummer und stellten fest, dass es diesem gut geht.

Der Abholer kann wie folgt beschrieben werden:

männlich

schlank

ca. 30 Jahre alt

ca. 170 cm groß

helle Hautfarbe

kurze hellbraune Haare

kein Bart

keine Brille

trug eine Schiebermütze

dunkel gekleidet

Die Ermittlungen zum Betrugsfall wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Niederbayern übernommen. Personen, die sachdienliche Hinweise zur Übergabe des Bargeldes geben können, werden gebeten, sich unter der 0991/3896-0 zu melden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 06.05.2025, 13.40 Uhr