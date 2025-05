REGENSTAUF, REGENSBURG. Fahndungserfolg für die Polizei: In Regenstauf wurden vier mutmaßliche Diebe verhaftet. Sie sollen als Bande für mehrere Werkzeug-Diebstähle aus Fahrzeugen im Großraum von Regensburg verantwortlich sein. Die Beamten fanden über 130 hochwertige Baumaschinen in einem Transporter. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg ermittelt.

Am späten Montagabend, 28.04.2025, meldete sich eine Zeugin bei der Polizeiinspektion Regenstauf und gab an, dass vier Personen gerade ein Auto in der Regensburger Straße aufgebrochen haben, daraus Baumaschinen entwenden und in einem roten Auto flüchten. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung konnte das mutmaßliche Tatfahrzeug aufgehalten und kontrolliert werden. Die vier Männer wurden vorläufig festgenommen.

Einer der vier rumänischen Staatsangehörigen im Alter zwischen 24 und 40 Jahren hatte einen weiteren Fahrzeugschlüssel bei sich. Da als Ziel im Navigationssystem des Fahrzeugs der Pendlerparkplatz am Lappersdorfer Kreisel angegeben war, fuhren die Beamten dorthin und fanden das passende Auto zum Schlüssel. Im Sprinter befanden sich über 130 hochwertige Baumaschinen. Diese wurden sichergestellt.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg laufen auf Hochtouren. Eine Vielzahl an Geschädigten hat sich bislang bei der Polizei gemeldet und ähnlich gelagerte Diebstähle angezeigt. Ein Teil des Diebesguts konnte bereits den rechtmäßigen Besitzern zugeordnet werden. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen sind mindestens 9 Tatorte mit aufgebrochenen Fahrzeugen und entwendeten Baumaschinen bekannt. Diese befinden sich im Stadtgebiet von Regensburg und in Regenstauf. Ob es auch überregionale Zusammenhänge mit ähnlich gelagerten Fällen gibt, wird überprüft.

Der Schaden, welcher durch die Diebstähle und die Sachbeschädigungen verursacht wurde, wird auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag geschätzt.

Die vier Tatverdächtigen wurden am Dienstagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg einem Haftrichter am Amtsgericht Regensburg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Die vier Männer wurden in verschiedene Justizvollzugsanstalten gebracht.