FORCHHEIM / IGENSDORF, LKR. FORCHHEIM / NEUNKIRCHEN A.BRAND, LKR. FORCHHEIM. Am vergangenen Wochenende wurden drei Schulen im Landkreis Forchheim Zielobjekte bislang unbekannter Einbrecher. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach aktuellem Ermittlungsstand verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zur Grundschule in Igensdorf, zum Ehrenbürg-Gymnasium in Forchheim sowie zur Grundschule in Neunkirchen am Brand. In allen drei Fällen hebelten die Unbekannten die Haupteingangstüren auf und suchten die Sekretariatsräume auf. Dort durchwühlten sie die Schränke und Schreibtische nach Bargeld und Wertgegenständen.

Die Einbrecher erbeuteten geringe Mengen Bargeld, verursachten jedoch teils erhebliche Sachschäden. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere tausend Euro.

Die Kriminalpolizei Bamberg bittet Zeugen, die im Zeitraum von Freitagabend bis Montagmorgen verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich der betroffenen Schulen beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-491 zu melden.