STRAUBING. Am 05.05.2025 meldet ein Anwohner zwei Personen in einem leerstehenden Gebäude in der Hans-Sachs-Straße und vermutet, dass im dortigen Umfeld Drogen verkauft werden könnten.

Nach einer Kontrolle durch Streifen der Polizeiinspektion Straubing konnten zwei Personen angetroffen werden. Bei den 22 und 16 Jahre jungen Männern konnten Einmalhandschuhe, eine Feinwaage und Bargeld in Druckverschlusstüten festgestellt werden. Nach ersten Ermittlungen vor Ort erhärtete sich der Verdacht auf illegalen Handel mit Betäubungsmittenl. Es konnte zudem ein weiterer 17-jähriger Beschuldigter ermittelt werden.

Nach richterlicher Anordnung wurden die Zimmer des 16- und 17-Jährigen durchsucht und dabei knapp 70 Gramm Crystal und ein mittlerer 3-stelligen Bargeldbetrag sichergestellt.

Die Ermittlungen werden von der Staatsanwaltschaft Regensburg - Zweigstelle Straubing und der Kriminialpolizeiinspektion Straubing geführt. Die drei Beschuldigten müssen sich nun für den Verdacht des illegalen Handels mit Betäubungsmittel strafrechtlich verantworten.

