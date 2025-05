ERDING. Wie bereits berichtet, kam es am Samstagabend im Bereich des S-Bahnhofs Altenerding, Lkr. Erding, zu einer Bedrohungssituation und in der Folge zu einem polizeilichen Schusswaffengebrauch gegen einen 31-jährigen, mit einem großen Küchenmesser bewaffneten Mann (siehe Ursprungsmeldung). Dank der schnellen Intervention der Polizeikräfte vor Ort konnte eine mögliche Gefahr für die am Bahnsteig befindlichen Reisenden noch vor Eintreffen der nächsten S-Bahn gebannt werden.



Auf Antrag der sachleitenden Staatsanwaltschaft Landshut wurde ein Haftbefehl gegen den 31-Jährigen beantragt. Dieser wurde am Sonntag durch eine Haftrichterin erlassen. Nach medizinischer Behandlung in einem Krankenhaus wurde der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Die Kriminalpolizeiinspektion Erding ermittelt weiter zu den Hintergründen des Vorfalls.



Zeugen, die sich am Samstag, den 03.05.2025 ab etwa 19.00 Uhr im Bereich des S-Bahnhofs Altenerding aufgehalten und Wahrnehmungen gemacht haben, die für die Ermittlungen relevant sein könnten, werden gebeten, sich bei der Kripo Erding unter 08122/968-0 zu melden.

Der Zeugenaufruf richtet sich insbesondere auch an Personen, die an besagtem Abend möglicherweise Bild- oder Videomaterial im Bereich des S-Bahnhofs gefertigt haben, aus einer Bahn heraus gefilmt oder den 31-Jährigen auf dem Weg zum S-Bahnhof aufgenommen haben könnten, etwa per Smartphone oder Dashcam.

Für die Übermittlung von Bild- und Videomaterial wurde ein Medien-Upload-Portal eingerichtet, das unter diesem Link oder über den nebenstehenden QR-Code erreichbar ist.

Sollte die Übermittlung der Mediendateien über diesen Weg nicht funktionieren, bitten wir Zeugen, sich an die nächstgelegene Polizeidienststelle zu wenden.

Meldung vom 03.05.2025, 23:57 Uhr:



Am Samstagabend kam es nach einer Bedrohungssituation durch einen 31-jährigen Mann zu einem polizeilichen Schusswaffengebrauch.

Gegen 19:10 Uhr wurde der Polizei über Notruf mitgeteilt, dass im Umfeld des S-Bahnhofs Altenerding eine Person mit einem Messer unterwegs ist. Eine Streife der Polizeiinspektion Erding war kurz darauf vor Ort und konnte den Mann, der zu diesem Zeitpunkt am Bahnsteig des S-Bahnhofes Altenerding ein Messer in der Hand hielt, antreffen. Als er die Beamten sah, ging er mit dem Messer auf die Polizisten zu. Nachdem er auf die Ansprache der Beamten, das Messer wegzulegen, nicht reagierte und sich ihnen weiterhin näherte, gaben die Einsatzkräfte zunächst mehrere Warnschüsse ab. Da die Person weiter auf die Einsatzkräfte zuging, gaben diese einen Schuss auf die Beine des Angreifers ab. Der Mann erlitt dadurch eine Verletzung am Oberschenkel. Nach der sofortigen Erstversorgung durch die eingesetzten Beamten wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es besteht aufgrund der Verletzung keine Lebensgefahr.

Derzeit werden die Spuren am Tatort gesichert. Die weiteren Untersuchungen hinsichtlich der Rechtmäßigkeit des Schusswaffengebrauchs hat - wie in solchen Fällen üblich - das Bayerische Landeskriminalamt zusammen mit der Staatsanwaltschaft Landshut übernommen. Die weiteren Ermittlungen gegen den 31-jährigen Deutschen wegen etwaiger Straftaten werden durch die Kriminalpolizeiinspektion Erding geführt.