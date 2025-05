SELB, LKR. WUNSIEDEL. Am frühen Sonntagmorgen beobachtete ein aufmerksamer Mann einen Unbekannten, der in Selb offenbar im Begriff war, einen Kleintransporter zu stehlen. Kräfte der Polizei Marktredwitz nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest. Inzwischen hat die Kriminalpolizei Hof die Ermittlungen übernommen.

Am Sonntag, 4.40 Uhr, bemerkte der Nachbar einen Mann mit einer Taschenlampe, der in der in der Straße „Am Geiersberg“ mehrmals um einen Kleintransporter der Marke VW herumging. Dies kam dem Nachbarn merkwürdig vor und er wählte den Notruf 110. Beamte der Polizei Marktredwitz fanden kurze Zeit später einen 18-jährigen tschechischen Staatsangehörigen im Kleintransporter vor. Er hatte sich zuvor Zugang verschafft, das Fahrzeug durchwühlt und einen Schaden von rund 2.000 Euro verursacht. Die Polizisten nahmen den 18-Jährigen vorläufig fest. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Kriminalpolizei Hof ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls eines Kraftwagens.