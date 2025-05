0826 - Polizei ermittelt nach versuchter gefährlicher Körperverletzung

Lechhausen - Am Samstag (03.05.2025) kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 27-Jährigen und seinem 30-jährigen Mitbewohner in der Katzbachstraße.

Gegen 14.30 Uhr kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den Männern. Im weiteren Verlauf bedrohte der 27-Jährige den 30-Jährigen mit einem Messer und ging auf ihn los. Der 30-Jährige flüchtete sich aus der Wohnung und verständigte die Polizei.

Die Beamten nahmen den 27-Jährigen wenig später in dem Mehrfamilienhaus fest. Hierbei mussten die Einsatzkräfte den Einsatz des Tasers (DEIG – Distanz Elektro Impulsgerät) gegenüber dem 27-Jährigen androhen. Da sich der Mann offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde er anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung gegen den 27-Jährigen.

0827 - Polizei ermittelt nach körperlicher Auseinandersetzung

Lechhausen - Am Sonntag (04.05.2025) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung in der Euler-Chelpin-Straße zwischen zwei bislang unbekannten Tätern und einem 16-Jährigen. Der 16-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 19.00 Uhr griffen die zwei bislang unbekannten Täter den 16-Jährigen an und schlugen ihn. Als Passanten die Unbekannten ansprachen, flüchteten sie in Richtung der Haltestellte „Curtiusstraße“. Eine sofortige Fahndung durch die Polizei verlief ohne Erfolg.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

0828 - Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Oberhausen - Im Zeitraum von Montag (28.04.2025), 16.00 Uhr bis Sonntag (04.05.2025), 15.15 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen blauen VW Crafter in der Biberbachstraße.

Im genannten Zeitraum war der Crafter auf dem dortigen Pendlerparkplatz geparkt. Hierbei beschädigte ein bislang Unbekannter das Auto und entfernte sich anschließend, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

0829 – Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Innenstadt – In der Nacht auf den gestrigen Sonntag (04.05.2025) mischte ein bislang unbekannter Täter mindestens drei Personen offenbar eine unbekannte Substanz ins Getränk in einer Disko in der Halderstraße. Die Personen wurden dadurch leicht verletzt.

Gegen 02.30 Uhr verständigten Zeugen die Polizei und teilten mit, dass ein 25-jähriger Mann eine Substanz verabreicht bekommen hätte und nur zum Teil ansprechbar wäre. Die Polizeibeamten stellten vor Ort den 25-Jährigen fest. Dieser wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Kurze Zeit später meldeten sich zwei 20-jährige Frauen, welche ähnliche Beschwerden hatten. Die beiden Frauen mussten ebenfalls leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährlicher Körperverletzung sowie einem Verstoß nach dem Betäubungsmittelgesetz. Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten oder dem Vorfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 zu melden.

0830 - Polizei stoppt Verkehrsteilnehmer unter Alkoholeinfluss

Kriegshaber - Am Sonntag (0405.2025) war ein 25-jähriger Autofahrer unter Alkoholeinfluss in der Bürgermeister-Ackermann-Straße unterwegs.

Gegen 23.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Hierbei ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von über 0,6 Promille. Die Beamten unterbanden daher die Weiterfahrt und stellten den Autoschlüssel sicher. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest auf der Dienststelle bestätigte den Wert.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 25-Jährigen.

0831 - Polizei ermittelt nach Widerstand

Innenstadt - Am Sonntag (04.05.2025) leistete ein 71-Jähriger Widerstand auf dem Plärrer.

Gegen 23.30 Uhr befand sich der 71-Jährige noch in einem Festzelt, das schließen wollte. Der mehrfachen Aufforderung der Mitarbeiter das Zelt zu verlassen, kam der 71-Jährige nicht nach. Auch beim Eintreffen der Polizeibeamten weigerte der Mann sich weiterhin zu gehen, sodass ihm die Beamten einen Platzverweis erteilten. Auch diesem kam der Mann nicht nach. Im weiteren Verlauf schlug der 71-Jährige nach den Beamten. Hierbei verlor er das Gleichgewicht und stürzte. Der 71-Jährige verbrachte die restliche Nacht im Polizeiarrest.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 71-Jährigen.