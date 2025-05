LANDSHUT. Am vergangenen Mittwoch, 30.04.2025, wurde gegen 22.00 Uhr, der Dultwache ein Überfall mitgeteilt.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen wurde gegen 20.30 Uhr ein 23-jähriger Mann in der Nähe des öffentliches WC in der Preysingalle von einem gleichaltrigen Bekannten mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Der 23-Jährige begab sich zurück in ein Festzelt, zur Übergabe von Bargeld oder Wertsachen kam es nicht. Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts der schweren räuberischen Erpressung ermittelt.

Veröffentlicht: 05.05.2025, 15.30 Uhr