LANDSBERG AM LECH. Eine 40-jährige Paketzustellerin wurde am vergangenen Samstagabend in der Nikolaus-Mangoldstraße in Landsberg am Lech Opfer eines schweren Raubdelikts.

Ein fremder Mann stieg gegen 19 Uhr in das Fahrzeug der Geschädigten, als diese gerade ihrer Ausliefertätigkeit nachging. Nachdem die Fahrerin den Unbekannten aufforderte, das Fahrzeug zu verlassen, schlug dieser mit einem Schlüsselbund zu und entwendete gewaltsam das Lieferfahrzeug. Das Opfer erlitt eine leichte Kopfverletzung. Der Flüchtige konnte im Rahmen einer sofort eingeleiteten polizeilichen Nahbereichsfahndung von Beamten der Polizeiinspektion Landsberg am Lech wenig später angehalten und kontrolliert werden. Er wurde zweifelsfrei als Tatverdächtiger identifiziert und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Augsburg gestern dem zuständigen Haftrichter wegen Verdachts des schweren Raubs eines Kraftfahrzeugs vorgeführt. Gegen den frisch aus der Ersatzhaft Entlassenen, der sich bereits in der Vergangenheit wegen Eigentumsdelikten strafrechtlich verantworten musste, wurde die Untersuchungshaft angeordnet. Der wohnsitzlose 44-Jährige wurde daraufhin erneut an eine Justizvollzugsanstalt überstellt.