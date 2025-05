HEILSBRONN. (470) Am Sonntagabend (04.05.2025) kam es in Neuendettelsau (Lkrs. Ansbach) zu einer Streitigkeit unter Familienangehörigen. Im weiteren Verlauf leistete eine der Personen massiv Widerstand und verletzte zwei Polizeibeamte.



Gegen 20:30 Uhr ging über den Polizeinotruf die Mitteilung über einen Familienstreit in einem Mehrfamilienhaus im nördlichen Teil von Neuendettelsau ein. Nach Betreten der Wohnung zeigte sich ein 45-jähriger Mann sofort aggressiv gegenüber den Polizeibeamten und forderte diese auf, die Wohnung zu verlassen. In der Folge griff der 45-Jährige die Polizisten an und schubste diese. Daraufhin setzten die Beamten Pfefferspray und den Einsatzstock gegen den Mann ein. Im Rahmen der Auseinandersetzung fing der Beschuldigte an, einen Polizisten für mehrere Sekunden massiv zu würgen. Trotz erheblicher Gegenwehr ließ der Mann nicht von seinem Gegenüber ab. Erst als ihm sein Kollege zu Hilfe kam, gelang es, das Würgen zu unterbinden. Im Anschluss hieran griff der 45-Jährige auch den zweiten Beamten körperlich an.

Schlussendlich gelang es der Polizeistreife den 45-Jährigen zu überwältigen, ihm Handfesseln anzulegen und ihn festzunehmen. Die Beamten brachten den Mann zur Dienststelle.

Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,4 Promille, woraufhin die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth eine Blutentnahme anordnete.

Der 38-jährige Polizeibeamte erlitt durch das Würgen des Tatverdächtigen erhebliche Verletzungen in Form von Rötungen, Schwellungen, Hämatomen und Schluckbeschwerden. Auch der 21-jährige Polizist trug Verletzungen in Form einer Schädelprellung und Hämatomen davon. Die beiden Beamten der Polizeiinspektion Heilsbronn mussten ihren Dienst vorzeitig beenden und sind nicht mehr dienstfähig.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken kam vor Ort und führte eine Spurensicherung und erste Ermittlungen durch. Die Mordkommission der Kriminalpolizei Schwabach hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes übernommen. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag. Der Tatverdächtige wird am heutigen Tag (05.05.2025) dem zuständigen Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.



Erstellt durch: Gloria Güßbacher