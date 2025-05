BAUNACH, LKR. BAMBERG. Am Freitagmorgen geriet ein Wohncontainer in der Straße „An der Ziegelei“ in Brand. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen zur bislang unklaren Brandursache aufgenommen.

Gegen 9 Uhr meldete ein Zeuge der Integrierten Leitstelle Bamberg-Forchheim den Brand eines Wohncontainers, der auf einem Grundstück in der Straße „An der Ziegelei“ abgestellt war. Beim Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte stand der Container bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen, dennoch entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen und prüft derzeit die Brandursache. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Brandgeschehen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-491 bei der Kripo Bamberg zu melden.