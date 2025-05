DÖRFLES-ESBACH, LKR. COBURG. In der Zeit vom 23. April bis 2. Mai 2025 versuchten unbekannte Täter, in ein Einfamilienhaus in der Straße „Am Rottenbach“ einzudringen. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt wegen versuchten Einbruchs.

Zwischen Mittwoch, dem 23. April 2025, 20 Uhr, und Freitag, 2. Mai 2025, 18.30 Uhr, versuchten die Täter, sich über ein Esszimmerfenster Zugang zum Haus zu verschaffen. Der Hausbesitzer stellte am Freitag Hebelspuren an dem Fenster fest und verständigte die Polizei. Glücklicherweise hielt das Fenster den Hebelversuchen stand. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Coburg bittet nun um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatorts beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 09561/6450 zu melden.