A9 / GEFREES, LKR. BAYREUTH. Am Sonntagabend kam es auf einem Parkplatz an der A9 zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen, bei der ein 22-Jähriger leicht verletzt wurde. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 20.30 Uhr trafen die beiden Gruppen auf dem Parkplatz Streitau an der A9 in Fahrtrichtung Süden aufeinander. Es handelte sich dabei um Fußballfans der Vereine SpVgg Greuther Fürth und FC Ingolstadt 04, die mit insgesamt drei Reisebussen unterwegs waren. Die Fangruppen gerieten unmittelbar in einen handgreiflichen Streit. Mehrere Männer sollen im Verlauf der Auseinandersetzung eine Scheibe des Ingolstädter Busses eingeschlagen sowie Vereinsschals und Fahnen aus dem Gepäckraum gestohlen haben. Als der 22-Jährige dies verhindern wollte, soll ihn ein Kontrahent geschlagen haben. Er erlitt dabei leichte Verletzungen, die im Anschluss ambulant von Rettungskräften behandelt wurden. Bei Eintreffen der Polizei hatten die Fürther Busse bereits ihre Fahrt fortgesetzt.

Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den Tätern machen können, sich unter der Tel.-Nr. 0921/5060 bei den Beamten zu melden.