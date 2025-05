DEGGENDORF. Bereits am 30.04.2025 kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Stadtbereich. Die bislang unbekannten Täter konnten Schmuck und Bargeld entwenden. Die Kripo ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Wie der Polizeiinspektion Deggendorf am 03.05.2025 mitgeteilt wurde, kam es am 30.04.2025 um 21.15 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Detterstraße. Dabei verschafften sich die beiden bislang unbekannten Täter über ein Fenster gewaltsam Zutritt ins Haus. Daraus entwendeten sie Bargeld und Schmuck, unter anderem Uhren und Ringe. Es entstand ein vorläufig geschätzter Sachschaden in Höhe eines mittleren 3-stelligen Eurobetrages.

Zeugenaufruf:

Die Ermittlungen zum Einbruch wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Straubing übernommen. Eine Beschreibung der bislang unbekannten Täter liegt aktuell nicht vor. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der 09421/868-0 zu melden.

Veröffentlicht: 05.05.2025, 11.40 Uhr