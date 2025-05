NÜRNBERG. (469) Wie mit Meldungen 444 und 453 berichtet, ereignete sich am vergangenen Mittwoch (30.04.2025) ein Tötungsdelikt in der Nürnberger Südstadt. Die Nürnberger Kriminalpolizei hat zwischenzeitlich einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 15-Jährige befindet sich in Untersuchungshaft.



Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Wiesenstraße verständigten am Mittwochmorgen gegen 06:15 Uhr die Polizei, da sie aus einer der Wohnungen laute Schreie gehört hatten. Eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd fand kurz darauf einen toten 19-Jährigen sowie eine schwerverletzte 14-Jährige in der betroffenen Wohnung. Beide Personen wiesen Verletzungen auf, die auf eine massive Gewalteinwirkung schließen lassen und den Anfangsverdacht eines Tötungsdelikts begründeten.

Im Zuge der intensiven kriminalpolizeilichen Ermittlungen ergaben sich zwischenzeitlich Verdachtsmomente gegen einen 15-jährigen Jugendlichen aus dem sozialen Umfeld der Opfer. Kriminalbeamte nahmen den Tatverdächtigen am Samstagabend an seiner Wohnanschrift in Fürth fest.

In Anbetracht der vorliegenden Verdachtsmomente wurde der 15-jährige Tatverdächtige am Sonntag (04.05.2025) einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ gegen den Festgenommenen einen Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des Mordes. Zu den Tatvorwürfen äußerte sich der Tatverdächtige bislang nicht. Die Tatbeteiligung einer weiteren Person aus dem sozialen Umfeld ist Gegenstand der Ermittlungen.

Unterdessen ist der Zustand der schwerverletzten 14-Jährigen stabil, jedoch immer noch lebensbedrohlich. Sie wird weiterhin in einem Krankenhaus versorgt und ist nicht ansprechbar.

Die Ermittlungen der Nürnberger Mordkommission zur Aufklärung des Tatgeschehens werden in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth fortgeführt. Auskünfte zum Fortgang des Ermittlungsverfahrens erteilt ab sofort die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth unter der Rufnummer 0911 321-2780.



Erstellt durch: Michael Konrad / mc