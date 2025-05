FÜRTH. (467) In Fürth war die Polizei in der Nacht zum Sonntag (04.05.2025) wegen eines eskalierten Familienstreits gefordert. Ein 45-jähriger Mann erlitt infolge der Auseinandersetzung eine Stichverletzung und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Mehrere Zeugen hatten gegen 02:00 Uhr die Polizei verständigt, weil sie im Bereich der Einmündung Marienstraße/Schwabacher Straße eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen wahrnehmen konnten.

Polizeistreifen konnten kurz darauf fünf Personen antreffen. Bei der Auseinandersetzung handelte es sich offensichtlich um einen Familienstreit, der sich aus einem angrenzenden Wohnhaus auf die Straße verlagert hatte. Ein 45-jähriger Mann wies eine mutmaßliche Stichwunde im Oberarm auf. Die 40-jährige Ehefrau wiederum hatte bei der Auseinandersetzung unter anderem eine blutende Verletzung im Gesicht erlitten. Zur medizinischen Behandlung brachte der Rettungsdienst die beiden Eheleute in ein Krankenhaus.

Derzeit geht die Polizei davon aus, dass es zwischen den Eheleuten zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen ist, an der sich in der Folge weitere Familienmitglieder beteiligt haben. In diesem Zusammenhang soll die 21-jährige Tochter ihrem 45-jährigen Vater die Stichverletzung in den Oberarm zugefügt haben.

Die Polizeiinspektion Fürth hat die Ermittlungen wegen verschiedenen Körperverletzungsdelikten aufgenommen.

Erstellt durch: Michael Konrad