ALTDORF b. NÜRNBERG. (464) In einem Waldstück bei Winkelhaid (Lkrs. Nürnberger Land) soll es am Samstagmorgen (03.05.2025) zu einem Raub unter jungen Männern gekommen sein. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen eingeleitet.

Ein 18-Jähriger gab um kurz nach 08:00 Uhr über den Polizeinotruf an, nahe des Wertstoffhofs von Bekannten mit Pfefferspray attackiert worden zu sein. Anschließend sollen die drei jungen Männer mit seiner Umhängetasche samt Inhalt geflüchtet sein.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um Bekannte des 18-Jährigen. Mit diesen hatte er sich in den Morgenstunden am Tatort getroffen. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnten Polizeistreifen zwei Tatverdächtige (17 und 18 Jahre) festnehmen. Einem dritten Tatverdächtigen (17 Jahre) gelang zunächst samt Beute die Flucht.

Der 18-Jährige erlitt durch das Pfefferspray leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das betroffene Pfefferspray konnten Beamte vor Ort sicherstellen.

Der zunächst flüchtige Jugendliche meldete sich in den Nachmittagsstunden des Samstags bei der Polizei in Altdorf und händigte die entwendete Tasche des 18-Jährigen aus. Der Verbleib von Bargeld, einem Mobiltelefon sowie Marihuana, welche sich in der Bauchtasche befunden haben sollen, konnte zunächst nicht geklärt werden. Die Kriminalpolizei Schwabach hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen. Die drei Tatverdächtigen wurden einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterzogen.

