NÜRNBERG. (462) Polizeibeamte nahmen in der Nacht zum Samstag (03.05.2025) einen Mann in der Nürnberger Innenstadt fest. Der 37-Jährige steht in Verdacht, eine Frau sexuell belästigt zu haben.

Eine 19-jährige Frau verständigte gegen 00:45 Uhr die Polizei, weil sie kurz zuvor im Bereich des Spittlertorgrabens auf einen ihr unbekannten Mann getroffen war, der sie fotografiert und ihr ans Gesäß gefasst hatte.

Eine Polizeistreife, die sich in unmittelbarer Nähe befand, nahm die Verfolgung des flüchtenden Täters auf. Diesen konnten die Beamten in der Ludwigstraße festnehmen. Der 37-Jährige war mit knapp über zwei Promille alkoholisiert. Neben der Einleitung eines Verfahrens wegen sexueller Belästigung, führte die Kriminalpolizei bei dem Mann eine erkennungsdienstliche Behandlung samt DNA-Abstrich durch.

Erstellt durch: Michael Konrad