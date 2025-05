WEIßENBURG i. BAY. (459) Wegen einer exhibitionistischen Handlung hat die Kriminalpolizei Ansbach Ermittlungen gegen einen 33-jährigen Mann eingeleitet. Dieser war am Freitagabend (02.05.2025) in Weißenburg in schamverletzender Weise aufgetreten.

Die Polizei war gegen 19:45 Uhr verständigt worden. Ein Mann war zunächst zwei jugendlichen Mädchen in verdächtiger Weise gefolgt. Anschließend zog sich dieser im Seilergäßchen hinter einem Baum stehend die Hose herunter und berührte sich für mehrere Passanten erkennbar in anstößiger Weise an seinem Geschlechtsteil.

Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen gegen den 33-Jährigen eingeleitet.

