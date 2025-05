SCHWABACH. (458) Am Freitagabend (02.05.2025) rückten Feuerwehr und Polizei zum Brand einer Hecke in Schwabach an. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Die Polizei war gegen 17:30 Uhr über den Notruf über einen Heckenbrand in der Konrad-Adenauer-Straße informiert worden. Einsatzkräfte der ebenfalls alarmierten Feuerwehr löschten den Brand, der nach aktuellem Ermittlungsstand durch Funkenflug bei Arbeiten mit einem Trennschleifer entstanden war.

Neben der Hecke selbst beschädigte das Feuer unter anderem die Fassade eines angrenzenden Gebäudes. Die Höhe des Sachschadens wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung übernimmt die Kriminalpolizei Schwabach.

Erstellt durch: Michael Konrad