NÜRNBERG. (455) Das verkehrswidrige Verhalten eines 18-jährigen Autofahrers in der Nacht zum Karfreitag (18.04.2025) zieht strafrechtliche Ermittlungen nach sich. Die Verkehrspolizei Nürnberg sucht Zeugen bzw. Betroffene des Vorfalls.

Der 18-Jährige war einer Polizeistreife gegen 00:45 Uhr in der Färberstraße aufgefallen. Mit seinem schwarzen BMW fuhr der junge Mann zunächst in riskanter Fahrweise nach links auf den Frauentorgraben, von wo er anschließend mit nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts in die Essenweinstraße abbog. Dort überquerten in diesem Moment Fußgänger die Fahrbahn, weshalb der 18-Jährige eine Vollbremsung einleitete und die Fußgänger zu ihrem Schutz zurückweichen mussten.

Die Polizeistreife stoppte daraufhin die Fahrt des schwarzen BMW. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des jungen Mannes und stellten dessen Führerschein sicher. Aufgrund des Fahrverhaltens ermittelt die Verkehrspolizei Nürnberg zwischenzeitlich wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den 18-jährigen Autofahrer. In diesem Zusammenhang suchen die Beamten nach Personen, die das Fahrmanöver des Tatverdächtigen beobachten konnten bzw. von diesem betroffen waren. Insbesondere die Personen, die in der Essenweinstraße die Fahrbahn überquerten, werden als wichtige Zeugen benötigt und gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 6583-1530 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Michael Konrad