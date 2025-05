0824 - Missglückter Überholvorgang

Auhausen - Am Freitagnachmittag fuhren mehrere Fahrzeuge, aufgestaut durch ein

langsam fahrendes landwirtschaftliches Gespann, auf der Staatsstraße von Oettingen in Richtung Auhausen.

Einer dieser Fahrzeugführer setzte schließlich in einer langgezogenen Linkskurve zum Überholen an. Während des Überholvorgangs wollte eine weiter vorne in der Kolonne fahrende 63-Jährige nach links in Richtung Lochenbach abbiegen.

Der 64-jährige Überholende bemerkte dies zu spät und prallte gegen den abbiegenden Pkw. Hierbei schleuderte dessen Pkw nach links in den Straßengraben. Der 64-Jährige wurde schwerst-, aber nicht lebensgefährlich, verletzt.

Die 63-Jährige und ihre Beifahrerin erlitten nur leichte Verletzungen.

An beiden Fahrzeugen entstand Gesamtschaden in Höhe von über 20.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.