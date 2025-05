OBERSTDORF. Am späten Samstagabend wurde bei der Integrierten Leitstelle Allgäu gegen 21:40 Uhr der Brand einer Lagerhalle neben dem Wasserkraftwerk am Faltenbach in Oberstdorf mitgeteilt.

Bei Eintreffen der Feuerwehren stand bereits das gesamte Gebäude in Vollbrand. Durch die eingesetzten Feuerwehren konnte der Brand gelöscht und ein völliges Niederbrennen sowie Übergreifen auf benachbarte Gebäude verhindert werden. Insgesamt waren 100 Einsatzkräfte vor Ort. Die Schadenshöhe lässt sich noch nicht genau beziffern, liegt aber im niedrigen sechsstelligen Bereich. Das Brandobjekt wird von der Gemeinde Oberstdorf als Lagerhalle für Gerätschaften und Arbeitsmaterial verwendet. Im Zuge der Löscharbeiten wurde ein Feuerwehrmann leicht verletzt. Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch die Polizeistation Oberstdorf und den Kriminaldauerdienst Memmingen geführt. Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Kempten. ( KPI Memmingen – KDD)

