BERG OB LANDSHUT. Aus bislang noch unbekannter Ursache ereignete sich am Samstag, 03.05.2025, gegen 11:50 Uhr ein Brand in einem zweistöckigen Mehrfamilienhaus in der Gerhart-Hauptmann-Straße.

Zeugen hatten zur Mitteilungszeit über Explosionsgeräusche und Flammen aus dem Dachgeschoss des Anwesens berichtet, die in der Folge auf weitere Gebäudeteile übergriffen. Alle Bewohner hatten das Anwesen unverletzt verlassen können. Eine eingesetzte Feuerwehrkraft hatte, infolge von akuten Kreislaufproblemen im Zusammenhang mit dem Löscheinsatz, der ambulanten Behandlung bedurft. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren sechsstelligen Eurobetrag. Die (Nach-)Löscharbeiten dauern derzeit noch an.

Die alternative Unterbringung des 30- und 31-jährigen Brandleiders, sowie der übrigen Bewohner des Anwesens wurde durch den vor Ort befindlichen Leiter des Ordnungsamtes realisiert.

Vor Ort waren ca. 80 Kräfte der Feuerwehr, sechs Streifen der Polizeiinspektion Landshut sowie mehrere Kräfte THW und Rettungsdienst im Einsatz.

Die weitere Sachbearbeitung, insbesondere zur Klärung der Brandursache, wird durch die Kripo Landshut übernommen.

Veröffentlicht am 03.05.2025, 14:35 Uhr