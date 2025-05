OY-MITTELBERG: Am Freitagabend führten Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Kempten mit Unterstützung der PI Kempten, PI Füssen, PI Buchloe, GPI Pfronten, GPI Lindau, ZED Kempten, der Bundespolizei Kempten sowie des Zoll eine Großkontrolle an der A 7, auf dem Parkplatz Rottachtal in südlicher Fahrtrichtung durch. Dabei wurde sowohl der Personenverkehr als auch der Schwerverkehr ganzheitlich entsprechenden Kontrollen unterzogen. Bei der Ausleitung und der Ausleuchtung der Kontrollstelle war die AM Sulzberg sowie das THW Kempten unterstützend im Einsatz. Bei den Kontrollen wurden u.a. Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz, Fahren ohne Fahrerlaubnis, eine Urkundenfälschung, sowie Verstöße gegen das Kraftfahrsteuergesetz festgestellt werden. Ebenso wurden sogenannte Ad-Blue Manipulationen bei Kleintransportern festgestellt. Verstöße gegen das Fahrpersonalgesetz sowie die Straßenverkehrsordnung rundeten das Einsatzspektrum ab. Bei keinem kontrollierten Fahrer wurde jedoch eine Alkoholisierung oder Beeinflussung von Drogen festgestellt. (VPI Kempten)

