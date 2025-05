Die Kriminalpolizeiinspektion Kempten warnt aus aktuellem Anlass eindringlich vor der zunehmenden Aktivität unseriöser Chatforen, in denen sogenannte "Pump and Dump"-Strategien koordiniert werden. Diese illegalen Praktiken zielen darauf ab, den Kurs bestimmter Aktien oder anderer Finanzprodukte künstlich in die Höhe zu treiben (Pump), um sie anschließend mit Gewinn an ahnungslose Investoren zu verkaufen (Dump).

Wie funktionieren "Pump and Dump"-Maschen?

In Chatforen werden gezielt Falschinformationen und übertriebene positive Darstellungen verbreitet, um eine große Anzahl von Kleinanlegern zum Kauf bestimmter Wertpapiere zu bewegen. Durch die erhöhte Nachfrage steigt der Kurs innerhalb kurzer Zeit stark an. Die Initiatoren des "Pump and Dump" nutzen diese künstliche Kurssteigerung, um ihre eigenen Anteile mit hohem Gewinn zu verkaufen. Sobald sie ihre Positionen geschlossen haben, fällt der Kurs in der Regel rapide ab, und die übrigen Investoren erleiden erhebliche Verluste.

Der aktuelle Fall aus dem Allgäu:

LKR. OBERALLGAEU. Ein 51-jähriger wurde zu Beginn des Jahres 2025 über eine Social-Media-Plattform auf eine Chatgruppe aufmerksam. Hier wurden ihm Hohe Renditen beim Kauf von Aktien versprochen. Er investierte seit Jahresbeginn eine hohe fünfstellige Summe in die ihm empfohlenen Aktien. Kurz nach seinem Investment brach der Kurs seiner Wertpapiere ein und er verlor durch den Absturz der Aktie 90% seines eingesetzten Kapitals. Die Kriminalpolizeiinspektion Kempten hat die Ermittlungen im vorliegenden Fall aufgenommen. (KPI Kempten)

Gefahren für Anleger:

Hohe finanzielle Verluste: Anleger, die auf die Versprechungen in solchen Foren hereinfallen und spät einsteigen, erleiden in der Regel erhebliche Verluste, wenn der Kurs wieder einbricht.

Irreführende Informationen: Die in diesen Foren verbreiteten Informationen sind oft falsch, irreführend oder reine Spekulation.

Illegale Marktmanipulation: "Pump and Dump" ist eine Form der Marktmanipulation und somit illegal.

Die Initiatoren sitzen in der Regel im Ausland. Zivilrechtliche Ansprüche laufen daher in der Regel ins Leere.

Die Polizei rät dringend:

Seien Sie skeptisch gegenüber "heißen Tipps" und unrealistischen Gewinnversprechen in Online-Foren oder sozialen Medien.

Führen Sie Ihre eigenen gründlichen Recherchen durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen. Verlassen Sie sich nicht auf unbestätigte Informationen aus unseriösen Quellen.

Informieren Sie sich über die Risiken von Anlagen in spekulativen oder wenig liquiden Wertpapieren.

Melden Sie verdächtige Aktivitäten den zuständigen Aufsichtsbehörden.

Im Zweifelsfall verständigen Sie die Polizei!

Weitere nützliche Informationen hält die BAFIN hier für sie bereit!

