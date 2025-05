NEU-ULM. Wie bereits berichtet, kam es während der Osterferien in der Zeit vom 22.04.2025 bis zum 24.04.2025 im Bereich des Schulzentrums Pfuhl, auf einem angrenzenden Gartengrundstück, sowie auf dem Gelände der Grundschule Burlafingen zu mehreren Bränden. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass den Bränden auf dem Gartengrundstück zudem ein Einbruchsdiebstahl vorausgegangen war.

Am vergangenen Samstag teilten die Eltern eines 17-Jährigen bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm mit, dass sie auf dem Mobiltelefon ihres Sohnes Hinweise auf den Einbruch und die Brandstiftungen festgestellt hatten. Der 17-Jährige war bei seiner Vernehmung geständig und benannte einen gleichaltrigen Mittäter. Im Zimmer dieses Mittäters konnte die Polizei Diebesgut aus dem genannten Einbruchsdiebstahl feststellen. Aufgrund der laufenden Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Memmingen und der KPI Neu-Ulm können derzeit keine weitergehenden Informationen mitgeteilt werden.

Am 30.04.2025 brannten in den frühen Morgenstunden sieben Gartenhäuschen auf einer Kleingartenanlage in Burgau. In diesem Fall ermittelt die Kriminalpolizei Neu-Ulm. Bislang gehen die Ermittler in diesem Fall von einer technischen Ursache aus. Hinweise, dass diese Brände mit der Brandserie in Pfuhl und Burlafingen zusammenhängen, gibt es derzeit nicht. (KPI Neu-Ulm)

